Bonapart’ın şapkası 1.9 milyon euroya satıldı

ski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait siyah bicorn şapka, Paris'te düzenlenen açık artırmada 1.9 milyon euroya alıcı buldu. Osenat müzayede evi tarafından dün Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Fontainebleau kasabasında düzenlenen açık artırmada, eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait siyah şapka 1.9 milyon euroya satıldı. Osenat, dün yaptığı paylaşımda şapkanın 600 ila 800 bin euroya alıcı bulmasının beklendiğini belirtmişti. Osenat, şapkanın şu ana kadar en yüksek fiyatla satılan Napolyon şapkası olduğunu belirtti.