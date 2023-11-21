İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

Antep usulü içli köfte, Hatay usulü içli köfte olmak üzere içli köfte Masterchef yarışması ile yeniden gündeme geldi. Enfes yöresel lezzetlerimizden içli köfte püf noktaları dikkat edildiğinde her gün yapabileceğiniz, hatta buzluğa atabileceğiniz pratik bir yemeğe dönüşüyor. Peki, dağılmayan içli köfte nasıl yapılır? İşte, kolay içli köfte yapmanın püf noktaları...
İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su
İÇ HARCI İÇİN:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gr kıyma
3 adet kuru soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demet maydanoz
1 küçük çay bardağı çekilmiş ceviz
Tuz
Pul biber
Karabiber