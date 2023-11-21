İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağı alıp soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara kıyma ekleyin ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavurun.

Daha sonra salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip ocağın altını kapatın.

Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar ve tuzu ekleyip 15 dakika boyunca azar azar su ekleyip yoğurun.

Daha sonra unu ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha yoğurun.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde

açın.