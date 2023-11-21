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İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

Doğu bölgesinin sevilen lezzetlerinden olan içli köfte evde nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir? İçli köfte yaparken nelere dikkat etmeli, içli köftenin püf noktaları nelerdir?

HABER MERKEZİ

Antep usulü içli köfte, Hatay usulü içli köfte olmak üzere içli köfte Masterchef yarışması ile yeniden gündeme geldi. Enfes yöresel lezzetlerimizden içli köfte püf noktaları dikkat edildiğinde her gün yapabileceğiniz, hatta buzluğa atabileceğiniz pratik bir yemeğe dönüşüyor. Peki, dağılmayan içli köfte nasıl yapılır? İşte, kolay içli köfte yapmanın püf noktaları...

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İÇ HARCI İÇİN:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 adet kuru soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demet maydanoz

1 küçük çay bardağı çekilmiş ceviz

Tuz

Pul biber

Karabiber

İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağı alıp soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara kıyma ekleyin ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavurun.

Daha sonra salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip ocağın altını kapatın.

Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar ve tuzu ekleyip 15 dakika boyunca azar azar su ekleyip yoğurun.

Daha sonra unu ekleyin ve yaklaşık 5 dakika daha yoğurun.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde
açın.

İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri nelerdir?

İç harcından biraz koyun ve şeklini verin.

Hepsine aynı işlem uygulanır.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartın.

Şimdiden afiyet olsun.

İÇLİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İçli köftenizi hazırlarken veya pişirirken çatlamaması için köftenizin dış harcına bayat ekmek veya galeta unu koyun. Bu sayede içli köftenizin dışı bütün kalacak ve kolay şekil verilebilir olacaktır. Bayat ekmeği eklemeden önce mikserden geçirebilir ya da suda biraz ıslatıp fazla suyunu sıktıktan sonra kullanabilirsiniz.

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