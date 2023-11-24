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Haberler Yaşam Katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri nelerdir?

Katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının özel lezzetlerinden biri olan katmer evde nasıl hazırlanır? Katmer yapılırken nelere dikkat etmeli, katmer malzemeleri nelerdir? İşte evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz katmer tarifi...

HABER MERKEZİ

Katmer nasıl yapılır? Katmer hazırlanmanın püf noktaları nelerdir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı...

KATMER TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yufka

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Pudra şekeri (servis için)

Katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri nelerdir?

KATMER NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, dövülmüş ceviz içini bir kaseye alın. Üzerine toz şeker ve tarçını ekleyin. Karıştırarak malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Bir yufkayı düz bir şekilde tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Diğer bir yufkayı da üzerine serin ve ona da tereyağı sürün. İkinci yufkanın üzerine de iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sararak dolayın ve elinizle hafifçe bastırarak sıkıca kapatın. Rulo şeklindeki yufkaları istediğiniz kalınlıkta dilimleyin.

Dilimlenmiş yufkaları tezgah üzerine alın ve üzerine hafifçe bastırarak açın. Her dilimi hafifçe unlayarak açmanız daha kolay olacaktır.

Hazırladığınız yufka dilimlerini teker teker tava veya sac üzerinde arkalı önlü kızartın. Yüksek ateşte kısa sürede kızartmanız önemlidir.

Kızaran katmerleri servis tabağına alın ve üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Katmer tatlısı sıcak veya ılık olarak servis edilebilir.

Şimdiden afiyet olsun...

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