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Haberler Yaşam Şekerpare nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi...

Şekerpare nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi...

Özel günlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerpare, evde nasıl hazırlanır? Şekerparenin malzemeleri nelerdir? Şekerpare hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Şekerpare hemen herkesin ulaşabileceği, evde de kolayca yapılabilen şerbetli bir tatlıdır. Şekerpare'nin yapılışında özen gösterilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Peki bu püf noktalar nelerdir?

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

Hamur İçin:

125 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık (isteğe bağlı)

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Şekerpare nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE TARİFİ

Bir karıştırma kabında oda sıcaklığında margarini ve pudra şekerini karıştırın. Yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın.

İrmik, kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle yuvarlayın.

Hamurları hafifçe düzleştirin ve her birinin ortasına birer tane fındık yerleştirin.

Yağlanmış bir fırın tepsisine şekerpareleri dizin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında şekerparelerin üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Derin bir tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arasında pişirin.

Şekerpare nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi...

Şerbeti ocaktan indirmeye yakın limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirin.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.

Pişen şekerpareleri fırından çıkarıp 2 dakika kadar bekletin.

Şekerparelerin üzerine ılık şerbeti kepçe yardımıyla gezdirin.

Tatlının üzerini streç filmle kapatın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

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