Şekerpare nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz şekerpare tarifi...

Şekerpare hemen herkesin ulaşabileceği, evde de kolayca yapılabilen şerbetli bir tatlıdır. Şekerpare'nin yapılışında özen gösterilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Peki bu püf noktalar nelerdir?

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

Hamur İçin:

125 gram oda sıcaklığında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık (isteğe bağlı)

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu