Ek MTV ne zaman ödenecek? Ek MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

EK MTV İKİNCİ TAKSİTİ SON ÖDEME TARİHİ

Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. Vergi ödemeleri için süreç başladı. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.