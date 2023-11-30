Safir ’Saklı kalan bir aşk hikayesi’ Meksika’da ve Dubai’de görücüye çıktı

Bu yıl 10.'su düzenlenen Mip Cancun 2023 fuarı kapsamında gerçekleşen özel bir gösterimle, Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen kanal yöneticileriyle ve basın mensuplarıyla buluştu. Güçlü hikayesi, başarılı oyuncu kadrosu, yüksek kaliteli prodüksiyonuyla Safir dizisi büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz yıllarda adından sıkça söz ettiren, Orta Doğu'da eğlence ve medya sektöründen önde gelen isimlerin bir araya geldiği Dubai International Content Market içerik fuarının ilk gününde gerçekleştirilen Safir'in Arapça gösterimi büyük yankı uyandırdı. Basın mensuplarından ve kanal yöneticilerinden olumlu geri dönüşler alan Safir dizisi, Türkiye'deki başarısını kıtalar arasında da sürdürüyor.

Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.