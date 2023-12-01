Cumhuriyet’in 100. yılında Urfa’ya 100 yeni proje

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin il buluşmaları kapsamında ziyaret ettikleri son durak uygarlıklar beldesi, peygamberler şehri Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün misafiri olan yazar ve yöneticiler, kentteki yatırımları ve değişimi yerinde görme fırsatı yakaladı.

ARDI ARDINA AÇILIŞLAR

Şanlıurfa'da sanayiden turizme, tarımdan enerjiye yüzlerce yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Beyazgül, 100'üncü yıla özel 100 projenin de açılışını yapacaklarını kaydetti. Beyazgül, şöyle devam etti: "Bizim vaktimiz çok kıymetli. Boşa zaman kaybetme lüksümüz yok. Mesaim 8'de başlar, gece yarısına kadar sürer. Yani mesaide bitiş saati yok. Vatandaşımız hizmet bekliyor. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlara ek 100. yılına özel 100 projenin açılışını yapacağız. Bu kapsamda 16 park, iki millet bahçesi, Bozova bungalov evleri, iki mesire alanı, 7 üst geçit, bir kır düğün salonu, Diyarbakır- Mardin Yolu'nda Buluntu Bulvarı, iki yeni mahalle, yollar, bulvarlar yaptık. Ayrıca 18 bin 600 kilovat GES yatırımı, 900 kilovat arıtma tesisi ve çatı GES'i, Akçakale Arıtma Tesisi ve 1.000 kilovat GES, Ceylanpınar Arıtma Tesisi ve 500 kilovat GES, Akçakale ve Harran'da içme suyu şebekesini hayata geçirdik, Hilvan, Halfeti, Suruç ve Ceylanpınar'da mezbahane, merkezde ve Siverek'te hayvan rehabilitasyon merkezi yaptık. Ayıca Viranşehir ve Birecik'te hayvan pazarı inşa ettik. Hilvan ve Halfeti'de katı atık aktarma istasyonu yaptık. Gençlerimiz için 7 gençlik merkezi, 10 spor salonu ve bir dershane yaptık. Kadınlarımız için üreten eller merkezi ve 7 adet kadın destek merkezi inşa ettik. 17 sokakta sağlıklaştırma çalışması yaptık. Tarihi evlerimiz, köşk ve konaklarımızı restore ederek yeniden kazandırdık. Hilvan ve Suruç'ta itfaiye istasyonu, Akçakale'de çiçek üretim serası, 5 ilçede sıcak asfalt yol, 11 ilçede beton yol, halk ekmek fabrikası gibi 100 eserimizi hayata geçirdik. Bunların açılışlarını birer birer yapıyoruz."

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin il buluşmaları kapsamında ziyaret ettikleri son durak uygarlıklar beldesi, peygamberler şehri Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün misafiri olan yazar ve yöneticiler, kentteki yatırımları ve değişimi yerinde görme fırsatı yakaladı.

ARDI ARDINA AÇILIŞLAR

Şanlıurfa'da sanayiden turizme, tarımdan enerjiye yüzlerce yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Beyazgül, 100'üncü yıla özel 100 projenin de açılışını yapacaklarını kaydetti. Beyazgül, şöyle devam etti: "Bizim vaktimiz çok kıymetli. Boşa zaman kaybetme lüksümüz yok. Mesaim 8'de başlar, gece yarısına kadar sürer. Yani mesaide bitiş saati yok. Vatandaşımız hizmet bekliyor. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlara ek 100. yılına özel 100 projenin açılışını yapacağız. Bu kapsamda 16 park, iki millet bahçesi, Bozova bungalov evleri, iki mesire alanı, 7 üst geçit, bir kır düğün salonu, Diyarbakır- Mardin Yolu'nda Buluntu Bulvarı, iki yeni mahalle, yollar, bulvarlar yaptık. Ayrıca 18 bin 600 kilovat GES yatırımı, 900 kilovat arıtma tesisi ve çatı GES'i, Akçakale Arıtma Tesisi ve 1.000 kilovat GES, Ceylanpınar Arıtma Tesisi ve 500 kilovat GES, Akçakale ve Harran'da içme suyu şebekesini hayata geçirdik, Hilvan, Halfeti, Suruç ve Ceylanpınar'da mezbahane, merkezde ve Siverek'te hayvan rehabilitasyon merkezi yaptık. Ayıca Viranşehir ve Birecik'te hayvan pazarı inşa ettik. Hilvan ve Halfeti'de katı atık aktarma istasyonu yaptık. Gençlerimiz için 7 gençlik merkezi, 10 spor salonu ve bir dershane yaptık. Kadınlarımız için üreten eller merkezi ve 7 adet kadın destek merkezi inşa ettik. 17 sokakta sağlıklaştırma çalışması yaptık. Tarihi evlerimiz, köşk ve konaklarımızı restore ederek yeniden kazandırdık. Hilvan ve Suruç'ta itfaiye istasyonu, Akçakale'de çiçek üretim serası, 5 ilçede sıcak asfalt yol, 11 ilçede beton yol, halk ekmek fabrikası gibi 100 eserimizi hayata geçirdik. Bunların açılışlarını birer birer yapıyoruz."

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

GELİRLER YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 5 yılda 1.5 milyar TL'lik borcu 400 milyona düşürüp yüzlerce yatırımı hayata geçirdi. Başkan Beyazgül, "İhaleleri kıstık. Borcu yeniden yapılandırdık. Gelir elde edici işlere odaklandık" dedi

ŞANLIURFA tarihi yapısını korurken bir yandan da büyük yatırımlara şahit oluyor. Şehrin her noktasına ve insanlarına dokunan Başkan Beyazgül, tarımdan hayvancılığa, turizmden eğitime, sanayiden enerjiye kadar birçok sektörde yüzlerce projeyi devreye aldı. Bu süreçte doğru finans modelini kurgulayarak belediyenin borçlarını da ödeyen Beyazgül, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra yüzlerce araç ve asfalt fabrikası gibi yatırımlarla da belediye varlığını artırmayı başardı.

3 AYAKLI FİNANS YÖNTEMİ

ŞANLIURFA Belediyesi'nin yeni binasında Turkuvaz yazar ve yöneticilerini ağırlayan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri anlattı. 5 yıl önce göreve geldiklerinde belediyenin 1.5 milyar TL'lik borç yükü olduğun aktaran Beyazgül, "Bizim üç ayaklı finans yönetim şeklimiz oldu. İhaleleri kıstık. Borcu yeniden yapılandırdık. Yatırım modeliyle belediyeye gelir elde edici işlere odaklandık ve bu gelirle de vatandaşa yatırım yaptık" şeklinde konuştu. Bu kapsamda yaptıkları çalışmaları örneklendiren Başkan Beyazgül, şöyle devam etti: "Belediyenin 1.5 milyar TL'lik borcunun yüzde 50'lere varan oranlarda faizi vardı. Düzenli ödemeye rağmen borç yükü azalmıyordu. Bunun çözümü için düşük faizle kredi aldık. Borcu kapatıp yüksek faiz yükünden kurtulduk. Ardından faiz düşükken bir kredi daha çektik ve bununla araç, fabrika gibi yatırımlar yaptık. Böylece ihtiyacı kendi içimizden karşıladık ve maliyetleri düşürdük. Mesela 10 kilometrelik yol yapımı için ödeyeceğimiz ihale bedeline satın aldığımız fabrikayla 100 kilometre yol yaptık. Yine çektiğimiz düşük faizli krediyle belediyeye araç alımı yaptık. Bu araçların her biri 5-6 kat değerlendi. 650 bin TL'ye aldığımız araç 3.5-4 milyon TL oldu. 96 bin TL'ye aldığımız araçlar vardı. Şimdi o araçlar 1 milyon TL'nin üzerinde. Yani biz fiyat ve faiz düşükken emtiaya yatırım yapmış olduk. Böylece belediyemizin varlıklarını artırdık."

"700 MİLYON LİRALIK ALACAĞIMIZ VAR"

HALİHAZIRDA belediyenin 300 milyon TL borcu olduğunu anlatan Başkan Beyazgül, "Belediye varlıklarının yanı sıra 700 milyon TL de alacağımız var. Bizim bir aylık gelirimiz bu borcu kapatır" şeklinde konuştu. Özellikle kırsalda su borcu tahsilatında sorun yaşadıklarını anlatan Başkan Beyazgül, "Oradan gelen bir açığımız var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben elektrik faturasını ödemiyorum' şeklinde bir çıkış yapmıştı hatırlarsanız. Bu söylemin sonrasında hepten sıkıntıya düştük. Borç ödeme oranı yüzde 50'lerin de altına geriledi. Zaten zor tahsil ediyorduk, bu da tahsilatı daha da güçleştirdi. 6 ay boyunca kırsalda tahsilat için uğraştık" dedi.