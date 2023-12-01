Vatandaşa uygun faizli yuva

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük sorunları arasında yer alan dar gelirlilerin konut ihtiyacı için dev bir yatırıma imza attı. Aşık Öğütçü Mahallesi'nde 1.000 hektar alan üzerinde 25 bin konutluk rezerv alanı planlayan Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, 2 bin 500 konutluk Kuzey Şehir Konutları'nın birinci etabında toplamda 19 blok 300 konut için çalışmalara başladı. 2024 yılı içinde ilk etabı tamamlanacak olan konutların yapımı etap etap devam edecek.

Turkuvaz Medya yazarları Yavuz Donat ve Ekrem Kızıltaş, Başkan Beyazgül'e plaket takdim etti.

"UYDU KENT OLACAK"

Yüzde 60'ının yeşil alan olarak planladığı 'Şanlıurfa Kuzey Şehir' konut projesinde binalar 6 kat olacak. Konutların dar gelirli ailelere satılmasının planlandığı projede, devletin uygun faizli konut kredisi çıkarması bekleniyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerine proje hakkında bilgi veren Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "Kuzey Şehir Konut Projesi'ne başladığımızda bize bir dava açıldı. Ardından durdurma kararı alındı ama biz işlerimizi durdurmadık. İlk olarak altyapı şartlarını olgunlaştırdık. Proje alanına rahat bir şekilde ulaşım ve hizmetlerin sağlanması amacıyla bağlantı ve iç yol çalışmaları gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

İLK ETAP 2024'TE TESLİM

2 bin 500 konutun temelini atmaya başladıklarını anlatan Beyazgül, ilk etabı 2024 yılı içinde teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Beyazgül, "Çalışmalar tamamlandığında bölge bir uydu kent niteliğinde olacak" dedi. Toprak mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu anlatan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, "Konutları halkımıza uygun fiyattan vermek istiyoruz. Hedefimiz dar gelirli ailelerin konut sahibi olması. Devletin ilk konutunu alacak dar gelirli aileler için uygun faizli konut kredisi planı vardı. Bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINDA TESLİM EDİLECEK

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin yardıma ihtiyacı olan aileler için de özel konutlar ürettiğini anlatan Başkan Beyazgül, "Sırrın kepirler mevkiinde yardıma ihtiyacı olan aileler için 10 adet 1+1 ve 8 adet 2+1 daire yapıyoruz. Toplam 18 konut yaptık. Şu an bina inşaatımızın yüzde 90'ını tamamladık. Konutları Aralık ayı içinde teslim edeceğiz" dedi. Bu konutlara en dezavantajlı ailelerin yerleştirileceğini anlatan Başkan Beyazgül, "Ben zaman zaman özellikle dar gelirli insanları ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde gerçekten çok zor durumda insanların olduğunu gördük. Mesela yaşlı bir teyzemiz vardı oğlu hapse girmiş, gelini kaçmış. 70'inin üzerinde 4 torununa bakmaya çalışıyor. Ama ev perişan. Çocuklar küçük. Bunlara koli vs taşımakla olmaz. Bizim sürekli gözümüz üstünde olsun diye bu tür aileleri buraya taşıyacağız. Çocukların eğitimiyle biz ilgileneceğiz. Tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu. Bu konutların çok zor durumda olan, yardıma muhtaç 18 aileye verileceğini aktaran Başkan Beyazgül, "Depları Deprem ve pandemi olmasaydı 3-4 blok daha yapacaktık. Şimdilik 18 daire yaptık. Ama bu sosyal konutları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

BİNLERCE yıllık uygarlığa ev sahipliği yapan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu turizminin de kalesi konumunda. Hz. İbrahim'in doğduğu bu topraklar, Göbeklitepe, Balıklı Göl gibi tarihi eserleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Zaman içinde bazı tarihi eserlerin geri planda kaldığı Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi yaptığı çalışmalarla tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda belediyenin son dönemdeki en büyük çalışmalarından biri de Şanlıurfa Kalesi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi Urfa Kalesi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Başkan Beyazgül, "Kalenin güney kısmında yer alan toplam 300 adet yapıyı 23 milyon 890 bin lira bedelle kamulaştırdık. Burada yıkım işlemlerini tamamladık.

NEFES ALDIRAN PROJELER

ŞANLIURFA'NIN tarihi simgelerinden olan Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıkarken bölgedeki çarpık kentleşme ve tarihle iç içe girmiş betonarme yapıları ortadan kaldırdık" dedi. Yıkım sonrası bölgede yeni kaya mezarlarına rastladıklarını anlatan Beyazgül, bunları da koruma altına aldıklarını ifade etti. Bölgede Millet Bahçesi projesini yapacaklarını kaydeden Beyazgül, şöyle devam etti: "Ayrıca Kültür ve Turizm Yolu'nda 476 yapıyı kamulaştırarak Hz. İbrahim Peygamber ile Hz. Eyyüp Aleyhiselam'ın makamına giden bir gönül yolu açtık. Yine aynı bölgede bulunan Asya ve Osmanlı Mahalleleri'nde de toplamda 197 yapıyı kamulaştırarak bölgeye nefes aldıracak bir yol açtık. Kızılkoyun'da 60, Kızılay Meydanı'nda da ilk etapta 173 yapıyı kamulaştırdık. Betonarme ömrünü dolduran eski belediye hizmet binamızı da yıkarak yerine şehrin kalbinde yeşil bir alan olan belediye bahçesini kazandırdık."

COĞRAFİ İŞARETLİ GELENEKSEL LEZZETLER

TURİZMİN şehir ekonomisine çok ciddi katkı sağladığının altını çizen Başkan Beyazgül, tarihi kazılara destek verdiklerini, tarihi hanları aslına uygun olarak restore ettiklerini söyledi. Şanlıurfa'nın bir gastronomi şehri olduğunu anlatan Beyazgül, şunları anlattı: "Şanlıurfa Mutfak Atölyesi çalışması ile dünyanın en eski mutfağı olan Şanlıurfa'mıza ait, ilçelerimizde bulunan yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Halfeti ve Siverek ilçemizle özdeşleşmiş yemeklerin yapımı gerçekleştirdik. Sakıbın Köşkü'nde Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerinin, görsel etkinlik, canlı performans, sunum ve tadım programı gerçekleştirdik."