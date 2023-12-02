Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5 Aralık Salı günü yayınlanacak 48. Bölümüyle oyuncu kadrosuna dahil olan Ozan Akbaba, Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov karakterine hayat verecek. Gardaşov, Cezayir Türk'ün üstüne kurulan oyunları bozacak.

Karakter Analizi: Emiraslan Gardaşov

Azeri iş insanı. Dünyanın en büyük 10 nakliyat şirketinden biri olan "Gardaşov Şirketler Grubu"nun sahibidir. Gemileri Azeri petrolünü bütün Dünya'ya taşır. Ayrıca Türkiye'de ticari yatırımları vardır. Tam bir futbol fanatiği olan Gardaşov, İskoçya'da bir futbol kulübünün de sahibidir. Evli ve iki çocuk babası olan Gardaşov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulu'ndan mezun olmuş, daha sonra Azerbaycan Özel Kuvvetleri'ne katılarak 2008 Karabağ Ağdere çatışmalarında yer almıştır. 2012 yılında babasının ölümü üzerine "Gardaşov Şirketler Grubu"nun başına geçer.

ABD vatandaşı olan kardeşi Behram Gardaşov, İran'ın enerji sektörüne yatırım yaptığı ve İran'a petrol ürünleri satttığı için ABD'nin İran Ambargosu'nu delmekle suçlanmıştır. Şu an Kaliforniya'daki bir cezaevindedir. Emiraslan, Cezayir Türk'le Türkmenistandaki faaliyetleri sırasında tanışmıştır. İkilinin arkadaşlığı kısa zamanda dostluğa dönüşür. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'den yapılan silah sevkiyatında önemli bir rol oynamışlardır. Gerçek bir Türk milliyetçisi olan Gardaşov, kardeşine yaptıklarından dolayı Amerikan Devleti'ne düşmandır. ABD'nin Cezayir'e ambargo koyduğunu öğrenince ona yardım etmek için İstanbul'a gelir. Cezayir silahlarını Gardaşov'un şirketi üzerinde satarak ambargoyu delmeye başlar.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" Salı akşamları saat 20.00'de atv'de!