Rodos Adası’na nasıl gidilir? Rodos Adası’na vize ile mi gidiliyor? Vize ücreti ne kadar?

KALİMNOS ADASI
Kalimnos Adası, Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır.
Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.
Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.
SİMİ ADASI
Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz.
Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.