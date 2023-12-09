14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezini vurdular

İSRAİL güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladığını duyurdu.

Bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

CUMA NAMAZI'NA ENGEL

ÖTE yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid- i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Mescidi Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.