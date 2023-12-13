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Haberler Yaşam Ogün Samast adını değiştirmek istiyor

Ogün Samast adını değiştirmek istiyor

HABER MERKEZİ
Ogün Samast adını değiştirmek istiyor
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Hakkındaki 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurup, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.
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