Türkiye’nin güçlü yürüyüşüne katkı sağlama gayretindeyiz

İKİ yılda bir düzenlenen ve birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Bu yıl da İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu ödüllere başladığımızdaki hayalimiz iki boyutluydu. Bir tanesi Türkiye'de yapılan akademik çalışmaların üst düzey ödüllendirilerek teşvik edilmesiydi. İkinci boyutu da Türkiye'de akademik kariyerin toplumda çok fazla karşılığı yok. Çok fazla bilinmiyor. Veliler çocuklarını yönlendirirken sen doktor ol mühendis ol derken sen git üniversitede hoca ol diyenlerin de sayısının artmasını istiyoruz" dedi.

'HERKES KATILABİLECEK'

İLİM Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın Türkiye'nin orta noktasını temsil eden bir gelenek olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu ödüller Türkiye'nin akademik ödülü. Türkiye'den her kesimin, herkesin katılıp değerlendirmeye girebileceği bir ödül. Bizim gayemiz gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü yürüyüşüne bilimsel çalışmaların güçlendirilmesiyle katkı sağlamak" dedi.