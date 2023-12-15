Ateş Kuşları 35. bölüm izle- ATV Ateş Kuşları FULL HD İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 35. Bölümüyle 15 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Hüma'nın ölümünün ardından Nazmiye tutuklanır. Kara, Sultan'ın peşine düşerken Sabit ise Mümtaz'la ilgili bir plan yapar. Barbaros, hiç beklenmedik bir anda bıçaklanır.
35.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!
Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde?