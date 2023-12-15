Ateş Kuşları 35. bölüm izle- ATV Ateş Kuşları FULL HD İZLE

SULTAN'IN PEŞİNDE

Hüma'nın gidişinden sonra ne yapacağını bilemez haldeki Kara, Sultan'ı arama görevine dört kolla sarılır. Sultan nereye kadar daha kaçabilecek? Ali'ler onu bulmadan evlenebilecek mi? Sultan'ı gözü kapalı insan dolandıracak kadar bencil birine, hangi şartlar dönüştürdü?

"YALNIZ ÖLÜM AYIRABİLİR BİZİ!"

Barbaros, Gülayşe'ye artık onu ölene kadar bırakmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutar da. Göğsünü delen bıçak yarasını aldığı anda dahi hala Gülayşe'yi tutmaya devam eder. Gülayşe'nin yardım çığlıklarıyla yer gök inlerken Barbaros onun sesiyle yaşama tutunacak mı?