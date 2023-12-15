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Haberler Yaşam Eski futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır çocuklarına hasret

Eski futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır çocuklarına hasret

HABER MERKEZİ
Eski futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır çocuklarına hasret

ESKİ futbolcu Mevlüt Erdinç, beş aydır eşinden haber alamadığını ve çocuklarını göremediğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdinç, "Eşim Taleb Erdinç'in nerede olduğunu bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış" dedi.

"BABALARI SEN DEĞİLSİN"

EŞİNE e-posta yoluyla ulaştığını belirten Erdinç, "Hesabına 1 milyon avro yatıracağımı söyledim. Ardından oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim hiçbir zaman yokluk görmedi. Para önemsiz benim için. Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef" sözleriyle dert yandı.

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