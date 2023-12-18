  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef'te elenen isim...

MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef'te elenen isim...

MasterChef All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef All Star'ın yayınlanan 182. bölümde eleme oyunu oynandı. Peki 17 Aralık günü yayınlanan MasterChef All Star'da elenen yarışmacı kim, son bölümde neler yaşandı? İşte MasterChef'e veda eden isim...

HABER MERKEZİ

MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu haftanın eleme mücadelesi geride kaldı. Kırmızı ve mavi takımdan MasterChef'te eleme adayı olan Dilara, Batuhan, Esra ve Barbaros ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Barbaros 20,5 puan, Batuhan 18 puan, Dilara 17 puan, Esra 15,5 puan aldı. Final turunda ise yarışmacılar bu kez Danilo Şef'in 'Canele' tabağını hazırladı. Gecenin sonunda en düşük puanı alarak 12. haftada elenen isim Dilara oldu. İşte, MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtı hakkında ayrıntılı bilgiler...

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef’te elenen isim...

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

11. haftası geride kalan MasterChef All Star'da potaya yer alan isimler bu hafta, Dilara, Batuhan, Esra ve Barbarosoldu. Şefler ilk turda potaya giren 4 yarışmacıdan börülce ve bıldırcın ile yaratıcı yemekler tabaklar hazırlamalarını istedi. Yaratıcılık turunda şefler 45 dakika süre verdi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası Barbaros 20,5 puan, Batuahan 18 puan, Dilara 17 puan, Esra 15,5 puan aldı.

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef’te elenen isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

4 yarışmacı ikinci etapta Danilo Şef'in 'Canele' tabağını hazırlamak için önlük giydi. Bu yemek için süre ise tam 1 saat 20 dakika oldu. Şimdiye kadarki en uzun sürenin verildiği şef tabağında, Danilo şef yarışmacılara inceliklerini anlattı.

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Batuhan 37,5 puan alırken Barbaros 35 puan aldı. Gecenin finalinde Esra 36 puan Dilara ise 31,5 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı Dilara oldu.

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef’te elenen isim...

DUYGUSAL VEDA

12. haftada elenen Dilara, son kez duygularını dile getirerek şunları söyledi;

"Hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Nasibim buraya kadarmış. Başarılı olmaya gönül vermiş bir insanın nerede, ne şekilde, ne şartlarda çalıştığı hiç fark etmez. Bu hikaye bitti yeni bir hikaye başlayacak. Daha güzel bir hikaye başlayacak. İnşallah çok başarılı bir şef olarak devam edeceğim. Bana kattıklarınız öğrettikleriniz için hepinize teşekkür ederim."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA