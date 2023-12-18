MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef’te elenen isim...

MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu haftanın eleme mücadelesi geride kaldı. Kırmızı ve mavi takımdan MasterChef'te eleme adayı olan Dilara, Batuhan, Esra ve Barbaros ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Barbaros 20,5 puan, Batuhan 18 puan, Dilara 17 puan, Esra 15,5 puan aldı. Final turunda ise yarışmacılar bu kez Danilo Şef'in 'Canele' tabağını hazırladı. Gecenin sonunda en düşük puanı alarak 12. haftada elenen isim Dilara oldu. İşte, MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtı hakkında ayrıntılı bilgiler...