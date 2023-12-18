MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 17 Aralık MasterChef’te elenen isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

4 yarışmacı ikinci etapta Danilo Şef'in 'Canele' tabağını hazırlamak için önlük giydi. Bu yemek için süre ise tam 1 saat 20 dakika oldu. Şimdiye kadarki en uzun sürenin verildiği şef tabağında, Danilo şef yarışmacılara inceliklerini anlattı.

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Batuhan 37,5 puan alırken Barbaros 35 puan aldı. Gecenin finalinde Esra 36 puan Dilara ise 31,5 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı Dilara oldu.