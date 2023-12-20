Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Dijital Sanat Ödül'ü sahibi Refik Anadol kimdir?

REFİK ANADOL KİMDİR?

Refik Anadol, 7 Kasım 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde fotoğraf ve video alanında en yüksek onur derecesiyle bitirdi. Ardından Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Medya Sanatları Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen UCLA'in aynı bölümünde öğretim görevlisi ve misafir araştırmacı olarak görev yapıyor.

REFİK ANADOL'UN ÖDÜLLERİ

Refik Anadol eserleri ile birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu. İşte Refik Anadol'un ödülleri:

Anadol, Microsoft Research'ün En İyi Vizyon Ödülü

Alman Tasarım Ödülü

UCLA Sanat Mimarisi Moss Ödülü

2014 Kaliforniya Üniversitesi Sanat Araştırma Enstitüsü Ödülü

2016 SEGD Küresel Tasarım Ödülleri, Onur Ödülü

Google - Sanat ve Makine Zekası Sanatçısı.

Dünya çapında üne sahip olan sanatçı Refik Anadol 1.1 milyona satılan NFT eseri ile Türkiye'de sosyal medya gündem oldu ve pek çok tebrik mesajı aldı.