Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Dijital Sanat Ödül'ü sahibi Refik Anadol kimdir?

REFİK ANADOL SERGİLERİ VE ESERLERİ
NFT eserinin 1.1 milyon doalra satılmasının ardından gündeme gelen Refik Anadol'un eserleri merak konusu oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergi açan ve çeşitli eserleri sergileyen Refik Anadol tüm dünyada yapay zeka ve dijital sanat konusunda tanındı. İşte Refik Anadol sergisi:
Walt Disney Sergi Salonu (ABD)
Hammer Müzesi (ABD)
Uluslararası Dijital Sanatlar Bienali Montreal (Kanada)
Ars Electronica Festivali (Avusturya)
l'Usine | Genève (Isviçre)Arc De Triomf (İspanya)
Zollverein | SANAA's School of Design Binası (Almanya)
santralistanbul Çağdaş Sanat Merkezi (Türkiye)
Outdoor Vision Festivali SantaFe New Mexico (ABD)
Istanbul Tasarım Bienali (Türkiye)
Sydney City Art (Avustralya)
Lichtrouten (Almanya).
Refik Anadol, 2021 yılında İstanbul'daki Pilevneli Galeri'de "Makine Anıları: Mekan" adlı sergiyi açtı. Sergi Türkiye'de büyük bir ilg,iyle karşılandı. NASA Jet İtki Laboratuvarı'nın uzaya gönderilen teleskoplardan elde ettiği iki milyon veriyi uzaydaki ses kayıtları ve klasik müzikle harmanlayarak oluşturduğu dinamik tablo ve veri heykelleri sergilerken ayrıca seyircilerin de içerisine fiziksel olarak dahil olabileceği on beş dakikalık bir yapay zekâ sineması ortaya koydu. Refik Anadol, 2021'de Venedik Mimarlık Bienali'ne katılmak üzere seçilmiştir. "Alkazar Rüyası" adlı interaktif enstalasyonu 2021'de Beyoğlu'ndaki eski Alkazar Sineması'nda ziyarete açıldı.