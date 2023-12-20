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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Dijital Sanat Ödül'ü sahibi Refik Anadol kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Dijital Sanat Ödül'ü sahibi Refik Anadol kimdir?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi. Refik Anadol, 'Dijital Sanat Ödülü'ne layık görüldü. Peki Refik Anadol kimdir, kaç yaşındadır? Refik Anadol'un mesleği nedir, eserleri nelerdir? Refik Anadol nerelidir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Dijital Sanat Ödülü'ne layık görülen Refik Anadol araştırılmaya başlandı. Peki Refik Anadol kimdir? Refik Anadol nereli, kaç yaşında? Refik Anadol'un mesleği nedir? Refik Anadol nereli? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Dijital Sanat Ödül’ü verilen Refik Anadol kimdir?

REFİK ANADOL KİMDİR?

Refik Anadol, 7 Kasım 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde fotoğraf ve video alanında en yüksek onur derecesiyle bitirdi. Ardından Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Medya Sanatları Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen UCLA'in aynı bölümünde öğretim görevlisi ve misafir araştırmacı olarak görev yapıyor.

REFİK ANADOL'UN ÖDÜLLERİ

Refik Anadol eserleri ile birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu. İşte Refik Anadol'un ödülleri:

Anadol, Microsoft Research'ün En İyi Vizyon Ödülü
Alman Tasarım Ödülü
UCLA Sanat Mimarisi Moss Ödülü
2014 Kaliforniya Üniversitesi Sanat Araştırma Enstitüsü Ödülü
2016 SEGD Küresel Tasarım Ödülleri, Onur Ödülü
Google - Sanat ve Makine Zekası Sanatçısı.

Dünya çapında üne sahip olan sanatçı Refik Anadol 1.1 milyona satılan NFT eseri ile Türkiye'de sosyal medya gündem oldu ve pek çok tebrik mesajı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Dijital Sanat Ödül’ü verilen Refik Anadol kimdir?

REFİK ANADOL SERGİLERİ VE ESERLERİ

NFT eserinin 1.1 milyon doalra satılmasının ardından gündeme gelen Refik Anadol'un eserleri merak konusu oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergi açan ve çeşitli eserleri sergileyen Refik Anadol tüm dünyada yapay zeka ve dijital sanat konusunda tanındı. İşte Refik Anadol sergisi:

Walt Disney Sergi Salonu (ABD)
Hammer Müzesi (ABD)
Uluslararası Dijital Sanatlar Bienali Montreal (Kanada)
Ars Electronica Festivali (Avusturya)
l'Usine | Genève (Isviçre)Arc De Triomf (İspanya)
Zollverein | SANAA's School of Design Binası (Almanya)
santralistanbul Çağdaş Sanat Merkezi (Türkiye)
Outdoor Vision Festivali SantaFe New Mexico (ABD)
Istanbul Tasarım Bienali (Türkiye)
Sydney City Art (Avustralya)
Lichtrouten (Almanya).

Refik Anadol, 2021 yılında İstanbul'daki Pilevneli Galeri'de "Makine Anıları: Mekan" adlı sergiyi açtı. Sergi Türkiye'de büyük bir ilg,iyle karşılandı. NASA Jet İtki Laboratuvarı'nın uzaya gönderilen teleskoplardan elde ettiği iki milyon veriyi uzaydaki ses kayıtları ve klasik müzikle harmanlayarak oluşturduğu dinamik tablo ve veri heykelleri sergilerken ayrıca seyircilerin de içerisine fiziksel olarak dahil olabileceği on beş dakikalık bir yapay zekâ sineması ortaya koydu. Refik Anadol, 2021'de Venedik Mimarlık Bienali'ne katılmak üzere seçilmiştir. "Alkazar Rüyası" adlı interaktif enstalasyonu 2021'de Beyoğlu'ndaki eski Alkazar Sineması'nda ziyarete açıldı.

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