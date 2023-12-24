SF Trade’den kadın istihdamı için işbirliği

aziemir Ege Serbest Bölgesi'nde deri ve teknik tekstil alanlarında 2 işletmesiyle faaliyet gösteren SF Trade, kadın istihdamını artırmak için yaşama geçirilen Altın İğne projesini tamamlayan kursiyerleri istihdam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Rotary Kulübü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Altın İğne projesi kapsamında bebek giysileri dikiş eğitimi alan kursiyerlerin bir bölümü SF Trade Teknik Tekstil A.Ş'de işbaşı yaptı. Günümüz ekonomik koşullarında bireylerin sorumluluğunun arttığını ve çalışma hayatına kazandırılması gerektiğini belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, "Kadının istihdamının daha da önem kazandığı bir dünyada, ailesini ekonomik olarak katkı sağlayacak kadınlarımızın iş gücünü desteklemek, yollarını açmak ve ihtiyaçları olan alt yapı oluşumunu destekleyen projelerin içinde yer almak üzere harekete geçmiş bulunmaktayız. Ekonominin güçlenmesinin üretimden geçtiğinin farkındayız bu nedenle, ülkemizin geleceğine inanıyor ve hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.