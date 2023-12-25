Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Astroloji kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Yıldızların, güneş sisteminin ve gezegenlerin hayatlarını etkilediğine inanan kişiler, yılın en büyük değişiminin yaşandığı Merkür Retrosu hakkında da internet üzerinden derin araştırmalar yapmaktadır.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu'nun kelime anlamı gezegenin gerilemesinde meydana gelen olaylar bütünüdür. Gezegenlerde yaşanan bu gerileme, güneş sisteminde bulunan yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ve geri geri gitmesinden kaynaklanır. Bu gerileme dünyadan bakıldığında da görülür.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.