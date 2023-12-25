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Haberler Yaşam Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Gerilemelerin yaşanacağının işaretlerinden biri olan Merkür retrosu neden olur? Merkür retrosunun burçlara etkileri nelerdir? Merkür retrosu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte Merkür retrosu ile ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Astroloji kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Yıldızların, güneş sisteminin ve gezegenlerin hayatlarını etkilediğine inanan kişiler, yılın en büyük değişiminin yaşandığı Merkür Retrosu hakkında da internet üzerinden derin araştırmalar yapmaktadır.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu'nun kelime anlamı gezegenin gerilemesinde meydana gelen olaylar bütünüdür. Gezegenlerde yaşanan bu gerileme, güneş sisteminde bulunan yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ve geri geri gitmesinden kaynaklanır. Bu gerileme dünyadan bakıldığında da görülür.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

YILIN SON MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2023'ün son retrosu da 12 Aralık'ta başladı.

Bu tarihte Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.

12 Aralık 2023 Salı günü başlayan Merkür retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.

MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?

Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.

Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU'NDA NELER YAPILMAZ?

Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.

Merkür retrosu, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

Merkür retrosu nedir? Merkür retrosunun etkileri neler? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Oğlak burcunda gerçekleşen Merkür retrosu boyunca her türlü iletişimde aksaklıklar meydana gelebilir. Para hesaplarında yanlışlıklar yapılabilir ve elektronik aletler bozulabilir. Yeni başlayan ilişkiler ne yazık ki uzun soluklu olmayabilir.

Dolayısıyla retro boyunca sakin kalmak ve yarım kalan işleri tamamlamayı öncelik haline getirmek oldukça önemlidir. Yeni bir şeye başlamaktansa toparlanma zamanı olarak bu süreyi geçirmek en uygun davranış olacaktır.

Ayrıca araçla yola çıkacak kişiler de yolculuk boyunca dikkatli olmalıdırlar. 3 Ocak'a kadar dikkatli olmanızda fayda var.

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