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Haberler Yaşam Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

Sirke, bireysel bakımda, temizlik ve yemeklerde oldukça kullanılır. Sirkeyi ev, mutfak, banyo temizliği dışında çamaşırlarınızı yıkarken de kullanabilirsiniz. Bir kere denemeniz yeterli. Deneyip sonucu gördükten sonra çamaşırlarınızı yıkamak için hep beyaz sirke alacaksınız. İşte çamaşırlarınızı sirkeyle yıkamanız için vazgeçemeyeceğiniz nedenler...

HABER MERKEZİ

Son dönemlerde birçok kişi, daha sağlıklı bir yaşam için yoğun kimyasal içerikler yerine işlenmemiş, doğal gıdalara yönelmeye başladı. Ancak bu durum, hijyen söz konusu olduğunda değişiyor. Çünkü hala çamaşır, bulaşık yıkarken ve evi temizlerken yoğun kimyasal içeriklere sahip deterjanlar tercih ediliyor.

Kimyasal içerikli deterjanların özellikle çamaşırları daha temiz hale getirdiği düşünülüyor. Ancak doğal yöntemlerle de çamaşırlarınızı daha hijyenik hale getirebilirsiniz. Kimyasal içerikli deterjanların özellikle çamaşırları daha temiz hale getirdiği düşünülüyor. Ancak doğal yöntemlerle de çamaşırlarınızı daha hijyenik hale getirebilirsiniz. İşin sırrı; tabii ki beyaz sirke… Peki çamaşırlarınızı neden beyaz sirke ile yıkamalısınız? İşte cevabı...

Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

KÜF KOKUSUNU GİDERİR

Islak havluları bir sepette veya çamaşır makinesinde giysilerle bırakmak bir küf oluşumuna ya da küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini sıcak suyla doldurun, 2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama programı çalıştırın. Ardından deterjan eklenmiş olarak ikinci bir tam döngü çalıştırın. Bu, az miktarda küf ve ekşi kokular için işe yarar. Daha büyük küf sorunları ve lekeler için daha agresif bir yöntem uygulamanız gerekebilir.

GİYSİLERİ DAHA PARLAK VE BEYAZ YAPAR

Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Yine de sabun ve deterjanlardaki bileşenlerin bıraktığı artıkları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece 1/2 bardak sirke eklemek, daha parlak, daha net renkler elde etmenize yardımcı olacaktır. Damıtılmış beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin veya sirkeyi durulama döngüsünün başında manuel olarak ekleyin.
Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve sararmış bulaşık bezlerini tekrar beyazlatmak için, büyük bir su kabına 1 bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli malzemeleri ekleyin. Gece boyunca bu karışımda bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. Bu yöntem sadece yüzde 100 pamuklu kumaşlarda kullanılmalıdır.

KUMAŞLARI YUMUŞATIR

Ağır kokulu ticari yumuşatıcıları kullanma fikrinden hoşlanmıyorsanız ve daha yumuşak giysiler istiyorsanız, damıtılmış beyaz sirke doğal bir yumuşatıcı görevi görür ve çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. Sadece son durulama döngüsüne 1/2 bardak ekleyin. Hafif bir kokudan hoşlanıyorsanız, sirke şişesine lavanta gibi esansiyel bir yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

TÜYLERDEN ARINDIRIR

Durulama döngüsünde sadece 1/2 bardak beyaz damıtılmış sirke eklemek, tüylenmelerin oluşumunu engeller ve evcil hayvan tüylerinin giysilere yapışmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bazı tiftik üreten havlularla yanlışlıkla koyu renkli bir şey yıkadıysanız, aşırı tiftikten kurtulmanıza da yardımcı olur.

TER KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR

Bir sprey şişesini seyreltilmemiş damıtılmış beyaz sirke ile doldurun ve ter kokusunu ve yıkanabilir giysiler üzerindeki lekeleri çıkarmak için çamaşırhanede elinizin altında bulundurun. Sirkeyi doğrudan koltuk altı bölgelerinin içindeki kumaşa püskürtün ve giysiyi çamaşır makinesine atmadan önce en az 10 dakika etki etmesine izin verin. Kumaş yıkamadan önce sert geliyorsa, kalıntıyı parçalamak için yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Sirke, giysilerde kalan deodorant kalıntısını kesmeye ve koltuk altı sararmasını da önlemeye yardımcı olacaktır.

Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

KOYU RENKLİ GİYSİLERİN RENGİNİ CANLI TUTAR

Son durulama döngüsüne 1/2 bardak damıtılmış beyaz sirke eklenmesi, yıkanabilir siyah giysilerin donuk görünmesine neden olan sabun ve deterjan kalıntısını giderir.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLER

Temiz bir çamaşır makinesi, daha temiz çamaşır demektir. Çamaşır makinenizin hortumlarında su akışını ve performansını kısıtlayan sabun köpüğü ve mineral birikintileri birikebilir. Yılda dört kez, sabun köpüğünü çıkarın ve yıkayıcı boşken sıcak su ve 2 bardak damıtılmış beyaz sirke kullanarak tam bir yıkama döngüsü çalıştırarak hortumları temizleyin. Otomatik deterjan veya yumuşatıcı dağıtıcılarınız varsa, performansı sınırlayabilecek herhangi bir kalıntı birikimini çözmek için dağıtıcılara damıtılmış beyaz sirke koyun. Önden yüklemeli bir yıkayıcıyı küf kokularıyla tazelemeye yardımcı olmak için daha sık sirkeyle temizlemeniz önerilir.

Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

ÜTÜNÜZÜ TEMİZLER

Mineral birikintileri, ütünün buhar deliklerini ve püskürtme uçlarını tıkayabilir. Bir ütüyü temizlemek ve bu birikintileri çıkarmak için, su haznesini eşit miktarda damıtılmış beyaz sirke ve damıtılmış sudan oluşan bir çözelti ile doldurun. Ütüyü ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde dik konuma getirin ve yaklaşık beş dakika buharlaşmasına izin verin. Ütü soğuduğunda, hazneyi damıtılmış suyla durulayın. Ütüyü yeniden doldurun ve havalandırma deliklerinden eski bir beze suyu püskürtün. Son olarak, giyilebilir giysilerin ütülenmesine geçmeden önce kalıntıları gidermek için eski bir bezi birkaç dakika ütüleyin. Ütünün ön yüzündeki yanık izlerini çıkarmak için, eşit miktarda damıtılmış beyaz sirke ve tuzdan oluşan bir macunla ovun. Tam güçte damıtılmış beyaz sirke ile nemlendirilmiş bir bezle ön plakayı silerek bitirin.

GİYSİLERİNİZİ İLK GÜNKÜ GİBİ TUTAR

Temizlemede etkili ancak yıpratıcı olmayan sirkenin düzenli kullanımı kıyafetlerin de ilk günkü gibi kalmasında etkilidir. Bu nedenle sürekli olarak kullanıldığında kıyafetlerin yıpranmasını en aza indirger ve daha iyi bakım yapar.

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