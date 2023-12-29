Çamaşırlarınızı sirkeyle yıkayın! İşte nedeni...

KÜF KOKUSUNU GİDERİR



Islak havluları bir sepette veya çamaşır makinesinde giysilerle bırakmak bir küf oluşumuna ya da küflü bir kokuya neden olabilir. Her şeyin taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini sıcak suyla doldurun, 2 bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin ve tam bir yıkama programı çalıştırın. Ardından deterjan eklenmiş olarak ikinci bir tam döngü çalıştırın. Bu, az miktarda küf ve ekşi kokular için işe yarar. Daha büyük küf sorunları ve lekeler için daha agresif bir yöntem uygulamanız gerekebilir.

GİYSİLERİ DAHA PARLAK VE BEYAZ YAPAR



Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit o kadar hafiftir ki yıkanabilir kumaşlara zarar vermez. Yine de sabun ve deterjanlardaki bileşenlerin bıraktığı artıkları (alkalileri) çözecek kadar güçlüdür. Son durulamaya sadece 1/2 bardak sirke eklemek, daha parlak, daha net renkler elde etmenize yardımcı olacaktır. Damıtılmış beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin veya sirkeyi durulama döngüsünün başında manuel olarak ekleyin.

Sirkedeki hafif asetik asit ayrıca gri, kirli giysiler için beyazlatıcı ve parlatıcı görevi görür. Lekeli beyaz çorapları ve sararmış bulaşık bezlerini tekrar beyazlatmak için, büyük bir su kabına 1 bardak beyaz damıtılmış sirke ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve lekeli malzemeleri ekleyin. Gece boyunca bu karışımda bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın. Bu yöntem sadece yüzde 100 pamuklu kumaşlarda kullanılmalıdır.

KUMAŞLARI YUMUŞATIR

Ağır kokulu ticari yumuşatıcıları kullanma fikrinden hoşlanmıyorsanız ve daha yumuşak giysiler istiyorsanız, damıtılmış beyaz sirke doğal bir yumuşatıcı görevi görür ve çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. Sadece son durulama döngüsüne 1/2 bardak ekleyin. Hafif bir kokudan hoşlanıyorsanız, sirke şişesine lavanta gibi esansiyel bir yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.