Albayrak çiftinden 1 Ocak çağrısı: Galata Köprüsü’nde buluşalım

HAZİNE ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 1 Ocak'ta düzenleyeceği "Filistin'e Destek" yürüyüşü için eşi Esra Albayrak ile birlikte herkesi Galata Köprüsü'ne davet etti.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videoda, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, "Filistin" için düzenlenecek miting için bir çağrıda bulundu.

ESRA ve Berat Albayrak çifti yaptıkları çağrıda Filistin'e destek yürüyüşü için Galata Köprüsü'nü adres gösterdi: "Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz."