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Haberler Yaşam Aslan burçları 2024’e cesur bir giriş yapacak

Aslan burçları 2024’e cesur bir giriş yapacak

Aslan burcu 2024'e gerçek anlamda çekimser olduğu konularda verdiği kararlarda daha cesur olacak. Peki 2024 Aslan burcunu neler bekliyor? Astrolog Filiz Özkol, güneş tutulması Aslan burcuna ne gibi yenilikler getireceğinden bahsetti. Peki şans bu yıl Aslan burcundan yana mı? Aslan burcu 2024 yılında zenginleşiyor mu? Fırsatlar Aslan burcunu bulacak mı? İşte 2024 Aslan burcu yıllık yorumları…

HABER MERKEZİ

Sosyal hayatları bir hayli aktif olan Aslan burçları, kendilerine yormayacak yeni aktiviteler bulacak. Kariyer yolu açık olan Aslan burçları, bazı projelerini yeniden gözden geçirecek. İşte astrolog Filiz Özkol'un 2024 Aslan burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"ŞANS SİZDEN YANA

Bu yıl cesaret edemediğiniz konular konusunda yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. Karşıt Plüton yılın büyük bir bölümünde ortaklıklar evinizde size eşlik edecek. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda Merkür retrosu ile birlikte gerçekleşiyor.

Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şans sizden yana.

Aslan burçları 2024’e cesur bir giriş yapacak

KAZANCINIZ ARTIYOR

18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulması finans sağlarken, belki de şimdiye kadar özleyip, kavuşamadığınız kazancı da sunacak. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz.

Onların hatırı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek yaptığınız işler, başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz.

FIRSATLARLA DOLU BİR YIL

Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Kararlı ve istikrarlı olacaksınız. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre enerji düzeyine ulaşacaksınız. Yatırımlarınızı yeniden düzenleyecek, işlerinizde göstereceğiniz başarılarınız ile birlikte beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız.

2 Ekim'de Güneş tutulması Terazi burcunda. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olmanızdan dolayı yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı sergilemeniz, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bu yıl sizin için olağanüstü fırsatlarla dolu bir yıl olacak.

Aslan burçları 2024’e cesur bir giriş yapacak

DEĞİŞİMDEN UZAK DURUN

Aslan Burcu insanlarının gözleri, av peşindeki bir aslan kadar keskin olur. Son derece dikkatlidirler ve ayrıntıları çok iyi tespit edebilirler. Aslan burcu kalp, sırt, omurga ve bel kemiğini yönetir.

Çevremizde sosyal yaşantıları fazla olan kişiler genellikle Aslan Burcu'na aittirler. Sizi çok yormayacak sportif faaliyetler, yürüyüşler ve dinlendirici kısa yolculuklar doğal ilaçlarınızdır.

Fiziksel özelliklerinizle ilgili bir değişim yapmaktan uzak durmalısınız. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir. Bu yıl sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

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