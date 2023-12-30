Aslan burçları 2024’e cesur bir giriş yapacak

Sosyal hayatları bir hayli aktif olan Aslan burçları, kendilerine yormayacak yeni aktiviteler bulacak. Kariyer yolu açık olan Aslan burçları, bazı projelerini yeniden gözden geçirecek. İşte astrolog Filiz Özkol'un 2024 Aslan burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"ŞANS SİZDEN YANA

Bu yıl cesaret edemediğiniz konular konusunda yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. Karşıt Plüton yılın büyük bir bölümünde ortaklıklar evinizde size eşlik edecek. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda Merkür retrosu ile birlikte gerçekleşiyor.

Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şans sizden yana.