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Haberler Yaşam Yengeç burçları 2024’te sorunları tek tek aşacak

Yengeç burçları 2024’te sorunları tek tek aşacak

Yöneticisi ay olan yengeç burcunu 2024'te belli değişimler bekliyor. Peki, bu değişimler yengeçleri güçlendirecek mi? Astrolog Filiz Özkol, sezgileri kuvvetli olan yengeç burçlarının 2024 yılında diğer yıllara göre daha rahat geçeceğini belirtti. Yengeç burcu 2024'te neler yaşayacak? Kozmik bir enerji içerisine girecek olan Yengeç burçları değişim sürecine mi giriyor? İşte Yengeç burcu 2024 yıllık burç yorumları…

HABER MERKEZİ

2024 yılında sezgileriyle engelleri aşacak olan Yengeç burçları, etrafında olan olayları daha net görmeye başlayacak ve önüne çıkan fırsatları görecek. 18 Eylül'deki tutulmadan oldukça etkilenecek olan Yengeç burçlarını 2024'te neler bekliyor? İşte astrolog Filiz Özkol'un Yengeç burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

DEĞİŞİM YENGEÇLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

Karşıt ilişkilerinizde uzun bir Plüton dönemi geçiriyorsunuz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları sizi içsel yönlerinizle yüzleştiriyor. Kariyer konusunda iddialı atılımlar yapacaksınız. Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.

Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için uzun bir zaman var önünüzde. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız.

Yengeç burçları 2024’te sorunları tek tek aşacak

SORUNLAR ÇÖZÜLMEYE BAŞLIYOR

Ailenizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman yapacağınız değişimlerden önemli dersler çıkaracaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak, karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde olacaksınız. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. 18 Eylül tutulması yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tanışacağınız kişileri karizmanızla etkilemek için, özel bir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacaktır. Ortak çalışmalarınızın ses getireceği, hayallerinizin genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız. 2 Ekim tutulmasında aileniz ön plana çıkacak. Bazılarının yaşantısında silmeniz gereken kareler vardı.

Tüm bunların bilançosunu yaptınız ve varsa ailenizle olan sorunlarınızı çözüyorsunuz. Geçmiş yıllara göre daha rahatlamış olacaksınız.

Yengeç burçları 2024’te sorunları tek tek aşacak

SU TÜKETİMİ SİZİN İÇİN ÖNEMLİ

Yengeç Burcu, yöneticisinin "Ay" olması nedeniyle, çok fazla duygusal dalgalanma yaşar. Kolay hastalanırlar. Zodyak'ın, en çok psikosomatik rahatsızlıklarına yakalanan burcu olan Yengeç, Ay'ın etkileşimi altındadır. Fiziksel olarak hiçbir şeyleri olmasa bile, sık sık doktorların kapılarını aşındırırlar. Bu nedenle; vücut sıvılarının dengelerine dikkat etmelidirler. Suyu yeterince tüketmediği zaman, hücre içi sıvıları dengelenmeyerek üreme organlarında düzensizlikler olabilir. Zihinsel enerjinizi dağıtmak yerine gerekli odaklaşmayı sağlamalısınız.

Akciğerlerinizin sorun yaratabileceğini düşünerek, kapalı ortamlardan ve havasız yerlerden uzaklaşmalı açık hava sporlarına özen göstermelisiniz."

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