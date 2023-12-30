Yengeç burçları 2024’te sorunları tek tek aşacak

2024 yılında sezgileriyle engelleri aşacak olan Yengeç burçları, etrafında olan olayları daha net görmeye başlayacak ve önüne çıkan fırsatları görecek. 18 Eylül'deki tutulmadan oldukça etkilenecek olan Yengeç burçlarını 2024'te neler bekliyor? İşte astrolog Filiz Özkol'un Yengeç burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

DEĞİŞİM YENGEÇLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

Karşıt ilişkilerinizde uzun bir Plüton dönemi geçiriyorsunuz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. 25 Mart ve 8 Nisan tutulmaları sizi içsel yönlerinizle yüzleştiriyor. Kariyer konusunda iddialı atılımlar yapacaksınız. Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.

Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için uzun bir zaman var önünüzde. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız.