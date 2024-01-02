Evde yoğurt nasıl mayalanır? İşte pratik yoğurt mayalama teknikleri...

Besin değeri oldukça yüksek olan yoğurdunuzu evde yapanların ortak sorunu genellikle tutmaması. Yoğurdun iyi tutmaması, yoğurt yapımında bazı hatalar veya olumsuz koşullar nedeniyle olabilir. Mayalanma süresi, sütün sıcaklığı, sıcaklık problemleri gibi pek çok nedene bağlı olarak mayası tutmayabilir. Bu gibi durumlarda yoğurdunuzu çöpe atmanıza gerek yok. İşte yoğurdun iyi tutmaması durumunda yapabileceğiniz o yöntem…
MAYASI TUTMAYAN YOĞURT NASIL KURTARILIR?
Yoğurt yaparken mayanın tutmaması, genellikle bazı hatalar veya olumsuz koşullar nedeniyle oluşur. Mayası tutmayan yoğurt sorununu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Fırınınızı 75 dereceye ayarlayıp yoğurdunuzu mayaladığınız tencerenizi 45 dakika bekletin. Sürenin sonunda tencerenizi fırından çıkarın. Bu işlemden sonra yoğurdunuzun mayalandığını göreceksiniz.