Depremzede Hilal sevgiyle ayağa kalktı

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş, çok daha fazlası yaralanmıştı. 6 Şubat'ta depreme ailesiyle birlikte yaşadığı Hatay'da yakalanan Hilal Bilge, felaketin 90'ıncı saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

ÜZERİNE KOLON DÜŞTÜ

Fakat üzerine kolon düşen küçük Hilal'in kolu kesilmek zorunda kalmıştı. Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, küçük kızın tüm tedavisini üstlenmekle kalmayıp Hilal'i evlat edinmişti.

'SEN HEP DİK DURDUN'

Herkesin takdirini kazanan ve aylardır Hilal'in yanından bir an olsun ayrılmayan Derya Balta, sosyal medyadan herkesi sevindiren bir haber verdi. Balta, geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal'in yeniden ayağa kalktığını duyurdu.

Hilal'in ilk adımlarını paylaşan Derya Balta, "Seninle ilk konuşmamda 'sen bizim kahramanımızsın' demiştim. Anlamamıştın... 324 gün. Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin" ifadelerini kullandı.