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Haberler Yaşam Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu Atv'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölümünde neler olacak? İşte başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 2. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölümü 7 Ocak Pazar günü Atv'de yayınlanacak. Peki Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

2.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR...

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK'IN 1. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır. Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır…
Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

DİZİNİN KONUSU

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ikinci bölümünde neler olacak?

Yıldızlar Bana Uzak her pazar yeni bölümleriyle Atv'de!

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