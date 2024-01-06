Tarihe geçen dolandırıcılar... Örtülü ödenek dolandırıcısı: Selçuk Parsadan

Dolandırıcılıkta farklı bir boyuta ulaşan Selçuk Parsadan,Başbakanı Tansu Çiller'i ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i dolandırdı. Ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık kurarak önemli kişiler hakkında bilgi alıyordu.

SESLERİ TAKLİT ETTİ

Ardından Selçuk Parsadan o aileleri arayıp sırayla dolandırdı. Ama en önemli vurgunu Çiller ve Demirel'le yaptı. Selçuk Parsadan, Süleyman Demirel'i sinema oyuncusu Perihan Savaş adına aradığını söyleyerek para istedi.

Süleyman Demirel de dolandırılanlar arasındaydı

2 Kasım 1995 günü emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit eden Parsadan, Tansu Çiller'i telefonla arayarak, "Kemalistler Derneği" için para talep etti. Ertesi gün Tansu Çiller, 500 milyon TL'yi Başbakanlık Örtülü Ödeneği'nden Parsadan'ın hesabına yatırdı. Bu dolandırıcılığı sonucunda toplamda 5.5 milyar lira vurgun yaptı.

AFYON'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Selçuk Parsadan, cezasını çektiği Afyonkarahisar'daki cezaevinde öldürülmüştü. Tüm yazılı ve görsel basın cenaze törenini takip ettiği sırada bir televizyon kanalında geçen bir alt yazıda bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalandığı ve gemi ile Bandırma'ya getirildiği yazmıştı. Parsadan'ın cenazesi bu bilginin gölgesinde kalarak gündemden düşmüştü.