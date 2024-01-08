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Haberler Yaşam Evde ayva reçeli nasıl yapılır? İşte pratik tarifi...

Evde ayva reçeli nasıl yapılır? İşte pratik tarifi...

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan ayva reçelini evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayva reçeli yapmanın püf noktaları var mı? Ayva reçelinin malzemeleri neler? İşte evde kolayca yapabileceğiniz ayva reçeli tarifi...

HABER MERKEZİ

Ayva reçeli tencere de yapıldığı gibi düdüklüde ayva reçeli yapanlarda var. En çok tercih edilen ise tencere de yapılan ayva reçelidir. Ayva reçeli ölçüleri düzgün tutturulduğu takdirde lezzetli bir reçel kıvamı elde edebilirsiniz. Merak etmeyin ölçülü ayva reçeli nasıl yapılır tarifini detaylı vereceğiz. Sizde hem misafirlerinizi kahvaltıda ağırlarken hem de ailenizle beraber hafta sonu kahvaltılarında ayva reçeli hazırlayarak yiyebilirsiniz. Ayrıca bazıları rendelenmiş ayva reçeli seviyor olabilir. İsteğe göre ayva reçelini rendelenmiş şekilde de hazırlayabilirsiniz. Biz size ayva reçeli nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız. İşte kolay ayva reçeli tarifi...

Evde ayva reçeli nasıl yapılır? İşte pratik tarifi...

AYVA REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

5 adet ayva
4 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
Limon suyu
İsteğe göre 4 adet karanfil

AYVA REÇELİ YAPILIŞI

Önce ayvalarımı bir kaba koyup güzelce yıkayalım. Daha sonra soyarak dilimleyelim.

Çıkaracağımız çekirdekleri ayrı bir kâseye alın, atmayın.

Dilimlenmiş ayvaları bir kabın içine alarak üzerine şeker ekleyin. 2 saat kadar bekleyin.

Evde ayva reçeli nasıl yapılır? İşte pratik tarifi...

Tencerenin içine ayvaları atın ve suyu dökün. Ocağın altını orta derecede açın.

Ayvanın çekirdeklerini de tencereye ekleyin. 1-2 saat kaynattıktan sonra koyu reçel kıvama geldiğinde ocağın altını söndürün.

Ocağı kapatmadan önce 1 yemek kaşığı limon suyunu eklemeyi unutmayın. Dileyen karanfili de bu noktada ekleyebilir.

Hiç soğutmadan direk kavanozlara doldurun ve ağzını kapatın. Reçelimiz hazırdır. Afiyet olsun.

NOT: Ayva çekirdeği ayva reçeline kırmızı rengi verecektir. Bu yüzden güzel bir sunum için ayva çekirdeği önemlidir.

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