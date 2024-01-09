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Evde kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Kışın vazgeçilmez tatlılarından olan kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısını yaparken nelere dikkat edilir? Kabak tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli kabak tatlısı tarifi...

HABER MERKEZİ

Sevilen tatlılardan biri olan kabak tatlısı, kış aylarında sofralarımızı süslüyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlının lezzeti ise bazı detaylarda saklı...

Fırında yapılan kabak tatlısı, farklı türde sunumları ve lezzetiyle çok sevilen bir tatlı. Ancak bu tatlıyı yaparken aşçıların özellikle dikkat ettiği bazı aşamalar bulunuyor. Bu teknikler sayesinde tam kıvamında bir kabak tatlısı hazırlayacaksınız.

Malzemeler

- 500 gr soyulmuş bal kabağı - 400 gr şeker - 6 adet karanfil - 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için; - 2 yemek kaşığı tahin - 100 gr ceviz

Evde kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

YAPILIŞI

Önceden soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığı olacak şekilde dilimlere ayırın. Kabakları derin bir tencerenin içine yerleştirip üzerine şeker ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı 1 gece boyunca buzdolabında bekletin.

Ertesi gün, şeker sayesinde sulanan bal kabaklarını fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin içine karanfil ve tereyağı parçalarını ekleyin. Derin tencerenin içinde kalan şekerli suyu fırın tepsisine yerleştirdiğiniz kabakların üzerine dökün. Tepsiyi önce yağlı kağıt üzerine de alüminyum folyo ile kaplayın.

Fırınınızı 200 dereceye ayarladıktan sonra kabakları 30 dakika kadar pişirin. Yavaş yavaş pişmeye başlayan kabakları fırından çekip üzerindeki yağlı kağıt ve folyoyu kaldırın. Ardından tekrar 15 dakika pişirin.

Üzeri karamelleşmeye başladığında kabak tatlınızın tam kıvamında piştiğini fark edeceksiniz. Fırından aldıktan sonra soğumaya bırakın. Son aşamada ise sunuma geçebilirsiniz. Tahin ve ceviz, kabak tatlısının üzerine yakışan tatlardır.

Kabak tatlısını bu teknikler doğrultusunda hazırladığınız zaman, istediğiniz kıvamı tutturabilirsiniz. Dilediğiniz gibi servis edebileceğiniz kabak tatlısını dondurma ile tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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