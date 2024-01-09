Evde kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Sevilen tatlılardan biri olan kabak tatlısı, kış aylarında sofralarımızı süslüyor. Yapımı oldukça kolay olan bu tatlının lezzeti ise bazı detaylarda saklı...

Fırında yapılan kabak tatlısı, farklı türde sunumları ve lezzetiyle çok sevilen bir tatlı. Ancak bu tatlıyı yaparken aşçıların özellikle dikkat ettiği bazı aşamalar bulunuyor. Bu teknikler sayesinde tam kıvamında bir kabak tatlısı hazırlayacaksınız.

Malzemeler

- 500 gr soyulmuş bal kabağı - 400 gr şeker - 6 adet karanfil - 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için; - 2 yemek kaşığı tahin - 100 gr ceviz