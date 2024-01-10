Tutuklu Dilan Polat günlerdir hastanede

KARA para aklama suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Dilan Polat'ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı söylendi. Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. İddiaların tamamı şu şekilde: Son dönemde ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi. Savcı da cezaevi doktoru ile görüşüp Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar Polat'ı hastaneye yatırma kararı verdi.Bir tutuklu ile aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. Onu ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu.