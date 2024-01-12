TMSF’den Dilan Polat açıklaması

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'ndan Dilan Polat adını taşıyan yeni güzellik merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve yeni merkeze kayyum atanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Franchise sözleşmeleri TMSF'den önce imzalanmıştır" denildi. TMSF'den yapılan açıklamada, "Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri; kayyum atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin 5'i hakkında kayyumluk kararı bulunmaktadır. Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.