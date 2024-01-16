Islama köfte evde nasıl yapılır? İşte Adapazarı usulü Islama köftesi tarifi...

Islama köfte, Adapazarı'nın yöresel lezzetlerinden olan bir yemektir. Dilimlenmiş ekmekler biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve köftelerle birlikte ızgaralanır. Adapazarı Islama Köfte nasıl yapılır?

ADAPAZARI ISLAMA KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:



1 kg dana kıyma (500 gr dana kaburga ve 500 gr dana kol)

1 orta boy soğan

80 gr ufalanmış bayat ekmek içi (mayalı ve karafırın ekmeği olmalıdır.) 10 gr kimyon (1 çay kaşığı)

10 gr karabiber (1 çay kaşığı)

10 gr kırmızı toz biber (1 çay kaşığı) 30 gr tuz (3 çay kaşığı)



ISLAMA SUYU MALZEMESİ:



İnce dilimlenmiş ve mayalı bayat kara fırın ekmeği

1 kg kemik suyu (danadan alınmalıdır.)

50 gr kırmızı toz biber (2 çorba kaşığı)

100 gr sıvı yağ (1 çay bardağı)

Tuz (1 tatlı kaşığı)