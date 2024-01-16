Yasemin kıskaçta

ALMANYA'NIN Bremen kentinde, şeytani bir planla çalıştığı şirketten 8 milyon Euro (230 milyon lira) çalarak ortadan kaybolan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Daha önce Gündoğan'ın Çeşme'de iki lüks villa aldığını ve uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondi (sarışın) lakaplı çocukluk arkadaşı Yiğit Tufan ile ortak hareket ettiğini ortaya çıkaran dedektifler, Gündoğan'ın izine bu kez de Marmaris'te rastladı.

20 DEDEKTİF ARAMA YAPIYOR

MAİL adresinden yapılan takipte Gündoğan'ın telefonunun Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdiği öğrenildi. Bunun üzerine bölgedeki dedektif sayısı 20'ye çıkarıldı.

Ekipler, Yiğit Tufan'ın da birçok kez Yasemin Gündoğan'ın kuzeni H.G, Marmarisli S.R adlı işletmeci ve TED kod adlı E.P. ile iletişime geçtiğini belirledi. E.P'nin Almanya'da tutuklu bulunan işbirlikçi Büşra Satılmış ile de 100'ün üzerinde görüşme yaptığı tespit edilirken Gündoğan'ın yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.