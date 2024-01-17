Defne yaprağı niçin yakılır? Ne işe yarar?

Not: Defne yaprağı ile birlikte tütsü ve mum da yakılabilir. Mum odadaki fazla dumanı çekerken, tütsü de mental ve psikolojik açıdan daha fazla rahatlamanızı sağlar.

DEFNE YAPRAĞI YAKMAK NE İŞE YARAR?

1- Depresyon riskini azaltır:

Uzmanlara göre haftada bir ya da iki kez defne yaprağı yakmak, depresyona neden olan kaygı semptomlarını yarı yarıya azaltıyor. Tıpkı aloe vera gibi defne yaprakları da evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırır ve kişilerin çok daha mutlu hissetmesini sağlar.

2- Vücut direncini yükseltir:

Bakır, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan Akdeniz defnesinin yaprakları grip, nezle ve bronşit gibi kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zinde hissetmenizi sağlar. Gripken defne yaprağı yakmak ise hastalığın çok daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı olur.

3- Kaygı bozukluklarına iyi gelir:

Evde defne yaprağı yakmak çarpıntı, sürekli panik hali ve insanlardan uzaklaşma isteği gibi belirtilerle ortaya çıkan anksiyete bozukluğuna da iyi geliyor. Defne yaprağı yanarken tercihe bağlı olarak papatya ya da rezene çayı gibi sakinleştirici bir etkiye sahip olan bitki çayları içilebilir.