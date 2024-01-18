Kaya tuzu ne işe yarar? Nerelerde kullanılır?

Yemeklerde kullanılan rafine tuzlar vücutta ödem oluşumuna neden olur. Ancak doğal olarak tüketilen kaya tuzları ödemin oluşmasını engeller. Radyasyon yayan elektronik cihazların yanına bir parça kaya tuzu koymak da son derece etkilidir. Doğal kaya tuzu daha çok kirli beyaz, gri ya da esmer renklerindedir. Bunun yanında göl ya da deniz tuzları gibi ağır metalleri içerisinde bulundurmaz. Bu nedenle de en saf tuz olarak bilinir.

KAYA TUZU NEDİR?

Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral şeklidir. Bu tuzun içerisinde oldukça zengin mineral bulunur. Temel besin maddesi olarak tüketilmesi önemlidir. Kaya tuzları normal tuzun işlenmemiş hali olarak bilinir. Bu tuzların rafine olan tuzlardan önemli farklılıkları bulunur. Kaya tuzları anti ödem özelliğine sahip olan ve birçok önemli faydası olan tuzlardır.