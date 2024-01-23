Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili hangi güne geliyor?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin bu yıl ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? soruları araştırılıyor. İşte Miraç Kandili tarihi...
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin bu yıl ne zaman olduğu merak ediliyor. 2024 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? soruları araştırılıyor. İşte Miraç Kandili tarihi...
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçe'ye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.