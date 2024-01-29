Aldatmak dizisi kadrosuna yeni isim: Yeşim Salkım!

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Yeşim Salkım dizinin 58.bölümü itibariyle 'Aldatmak'taki yerini alacak.

SALKIM, 'ZENNURE' ROLÜYLE ALDATMAK'TA!

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip. Zennure'nin gelişi ile 'Aldatmak'ta dengeler değişecek, geçmişte yaşanan önemli olayların perdesi aralanacak.

Aldatmak yeni bölümleriyle her perşembe atv'de!