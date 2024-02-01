Emekli banka müdürüne fon dolandırıcılığı suçlaması

İSTANBUL'DA yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin (63), kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada aralarında eski Rallici Burak Sohtorik'inde bulunduğu 7 kişiden 11 milyon lira para topladıkları öğrenildi. Müjgan D., dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi. Mağdurlar, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını ancak daha sonra parayı alamadıklarını söyledi. Şüphelilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.