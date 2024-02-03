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Haberler Yaşam ‘Palalı Sabri’ adıyla bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

‘Palalı Sabri’ adıyla bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

HABER MERKEZİ
‘Palalı Sabri’ adıyla bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

GEZİ Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre aracıyla seyir halinde ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu.

Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi'ye yumruk atıp belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye ateş etti. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kurtarılamadı.

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