Dağcılardan dondurucu soğukta zorlu tırmanış

VAN'DAKİ Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile İzmir'den gelen dağcı grup, -44 derecelik dondurucu havaya rağmen Ağrı Dağı'na 4 günde tırmanmayı başardı. Kulüp yöneticilerinden Sedat Karacan ve Fatih Cıngü ile İzmir'den gelen dağcı ekip, Ağrı Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. İlk günde 3 bin 100 metrede kamp kuran dağcılar, 2. günde 3 bin 800 metrede, 3. gün ise 4 bin 200 metreye kamp kurdu. Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, "Tırmanışımız çok yorucu geçse bile hedefimize ulaştığımız ve her iki dağın bizlere sunmuş olduğu eşsiz manzaralar için mutluyuz" dedi.