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Haberler Yaşam Pubg bağımlılığı canından ediyordu

Pubg bağımlılığı canından ediyordu

HABER MERKEZİ
Pubg bağımlılığı canından ediyordu
SAMSUN'DA ailesinin internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., oyun oynamak için izin alamayınca tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan aile, çocuklarını kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun önce kalbi durdu. Ardından kalbi çalıştırılan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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