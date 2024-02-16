MHRS hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu ekranı...

E-NABIZ GİRİŞ

E- Nabız sistemi; Türkiye'de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında kullanıma açılan E-Nabız sistemi vatandaşların hastane ilgili tüm işlemleri görüntüleyebileceği şekilde tasarlanmıştır. Yazılan ilaçlardan yapılan testlere, çekilen emar sonucundan, gittiği kliniklere kadar pek çok bilgiyi içinde barındıran sistem; vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

E-devlet şifresi veya aile hekimliğinden alınan geçici şifre ile sisteme giriş yapabilir, tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz.