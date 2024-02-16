MHRS hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu ekranı...

MHRS hastane randevusu nasıl alınır? MHRS'den hastane randevusu alma işlemleri araştırılıyor. MHRS ile dilediğiniz ilçeden ve dilediğiniz branştan uygunluk durumuna göre randevu alabilmeniz mümkün. İşte MHRS randevu alma adımları ve şifre işlemleri...
MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Hastanelerden randevu almak için iki yöntem bulunuyor. '' Alo 182'' çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
Bir diğer yöntem ise, www.mhrs.com.tr'den randevunuzu oluşturmak. WEB'den randevu oluşturmak için; daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer üyelik kaydınız var ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimden, dilediğiniz tarihe randevunuzu oluşturabilirsiniz.
WEB ADRESİNDEN RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?
Almış olduğunuz randevuya gidemeyecekseniz randevunuzu iptal ederek ihtiyacı olan kişilerin randevu almasını sağlayabilirsiniz. Online randevu almak gibi randevunuzu iptal etmek de yeni sistem sayesinde artık çok kolay bir hal aldı. Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranını T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve kolaylıkla randevunuzu iptal edebilirsiniz.
MHRS randevu al kısmına şifre ile girilir.( MHRS şifreniz yoksa e-devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz.
Hastane randevu al kısmına giriş yapılır.
Bulunduğunuz il, ilçe seçilir.
Ardından klinik seçilir.
İl, ilçe ve klinik gibi seçenekleri belirtmek zorunludur. Hastane, muayene yeri, hekim gibi diğer seçenekler ise; tercihe bağlıdır.
Çıkan seçeneklerden uygun olan tarih seçilerek kayıt oluşturulur.
E-NABIZ GİRİŞ
E- Nabız sistemi; Türkiye'de kullanılan kişisel sağlık kaydı sistemidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında kullanıma açılan E-Nabız sistemi vatandaşların hastane ilgili tüm işlemleri görüntüleyebileceği şekilde tasarlanmıştır. Yazılan ilaçlardan yapılan testlere, çekilen emar sonucundan, gittiği kliniklere kadar pek çok bilgiyi içinde barındıran sistem; vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
E-devlet şifresi veya aile hekimliğinden alınan geçici şifre ile sisteme giriş yapabilir, tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz.
MHRS ÜZERİNDEN NEDEN RANDEVU ALINMAZ?
MHRS randevularının alınamama sebeplerinin ilki, kişilerin randevu oluşturmayı talep ettikleri yerde boşluk bulunmamasıdır. Kişilere hastane üzerinden de randevu verilmesi dolayısıyla her doktorun muayene saatleri MHRS randevu almak için açılmayabilir. Bunun yanında randevu alınmak istenen doktor görevinde olmayabilir. Bunun gibi birçok sebep dolayısıyla talep edilen sürelerde randevu oluşturulamayabilir.