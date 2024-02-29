29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

2024 Artık gün nedir? Artık gün ne zaman olur? 29 Şubat artık gün Google'a Doodle oldu. Peki, "Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır, kaç yılda bir gelir?" İşte 29 Şubat 'Artık Gün' hesaplama yöntemi...
ARTIK GÜN DOODLE OLDU
Google, 29 Şubat 2024 artık günü anasayfasına taşıdı. Kurbağa görselinin yer aldığı Doodle'da 28, 29 ve 1 rakamlarına dikkat çekildi.
ARTIK YIL NEDİR?
Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.
Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.
ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?
Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:
1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:
1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.
Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.
2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez: Örneğin 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.