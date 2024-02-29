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Haberler Yaşam 29 Şubat 2024 'Artık Gün' Google'a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

29 Şubat 2024 'Artık Gün' Google'a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

Google arama motoru 4 yılda bir gelen 29 Şubat 2024 tarihinde Doodle oldu. Peki, artık gün nedir, artık gün ne demek? Artık yıl nasıl nasıl hesaplanır? İşte Google ana sayfasında yer alan 2024 artık gün Doodle'ı....

HABER MERKEZİ
29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

2024 Artık gün nedir? Artık gün ne zaman olur? 29 Şubat artık gün Google'a Doodle oldu. Peki, "Artık Gün nedir? Artık Yıl nasıl hesaplanır, kaç yılda bir gelir?" İşte 29 Şubat 'Artık Gün' hesaplama yöntemi...

29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

ARTIK GÜN DOODLE OLDU

Google, 29 Şubat 2024 artık günü anasayfasına taşıdı. Kurbağa görselinin yer aldığı Doodle'da 28, 29 ve 1 rakamlarına dikkat çekildi.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.

Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

29 Şubat 2024 ’Artık Gün’ Google’a Doodle oldu! Artık yıl nasıl hesaplanır? Artık gün ne demek?

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez: Örneğin 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

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