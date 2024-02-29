Hayata yapay zeka ve 5G dokunuşu artacak

İş dünyası ve günlük hayatta yapay zeka teknolojisi ve 5G uygulamaları artıyor. GSM Birliği'nin açıklamasına göre yaklaşık dünyada 700'den fazla cihaz 5G uyumlu olarak kullanılıyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan akıllı telefonlarla yapay zeka teknolojisi hayatımıza daha çok girmiş olacak.

GECİKMESİZ YAPAY ZEKA

5G teknolojisindeki ticari uygulamalarının sayısının artmasıyla daha çok veri ve daha çok yapay zeka teknolojisinin kullanılmasının önü açılacak. GSMA Intelligence'ın MWC Barselona 2023 sırasında açıklanan tahminleri, mobil aboneler ve kurumsal benimseme açısından önemli bir büyüme dönemine işaret ediyor. Tüketici bağlantıları 2022'nin sonunda bir milyarı aştı ve bu yıl yaklaşık 1,5 milyara çıkacak; 2025'in sonunda ise iki milyara ulaşacak. Daha çok veri ile büyüyen yapay zeka uygulamaları 5G ile gecikmesiz bağlantı ile otonom kontrolü mümkün hale geliyor. Daha az kaza, daha az hata yapan fabrikalar, yollar ve iş süreçlerine yapay zeka teknolojisi ve onun 5G veri hızı oluşturuyor. İnsan refleksinden daha hızlı makine refleksinin devre girmesi için yapay zekanın sinir ağı olarak da adlandıracağımız 5G kullanım senaryonları artıyor. Yeni ağ dağıtımlarının ve kurumsal ivmenin büyümeyi tetiklemesi ve 2025 yılına kadar 5G bağlantılarını ikiye katlaması bekleniyor. Dünya GSM Birliği (GSMA) yeni araştırma rakamları, teknolojik yenilikler ve yalnızca 2023 yılında 30'dan fazla ülkede yeni 5G ağ kurulumlarının hızlandırılmasıyla 5G bağlantılarının önümüzdeki iki yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini gösteriyor. 2023'te konuşlandırılacak yeni ağlardan 15'inin 5G Bağımsız ağlar olması bekleniyor.

SÜRÜKLEYİCİ BİR DENEYİM İÇİN AR OYUN SETİ

TECNO Pocket Go, ilk kez AR gözlükleriyle AR Windows el bilgisayarını birleştirerek bir Windows AR oyun seti olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en kompakt Windows el bilgisayarını ve gelişmiş AR Pocket Vision başlığını içeren bu kombinasyon, hantal Windows el bilgisayarlarının sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. v6D oyun deneyimi için AR gözlüklerle kullanıcı deneyimini alabildiğine zenginleştiriyor. Yüksek kaliteli, sinematik oyun deneyimini hayata geçiren Pocket Go'nun AR Pocket Vision başlığı, altı metre uzaklıktan 215 inçlik bir televizyon deneyimini taklit eden 0,71 inçlik Mikro-OLED ekranla donatıldı. Başlıkta altı eksenli jiroskop, N'BASS nano yapılı akustik malzemeler ve sürükleyici oyun deneyimini geliştirmek için gelişmiş AI kafa izleme ve titreşim algoritmaları bulunuyor. Pocket Vision ayrıca farklı görme gereksinimleri olan kullanıcılar için ve oyun oynarken daha fazla göz konforu sağlamak için 600 dereceye kadar ayarlanabilen diyoptri ayarlarına sahip.