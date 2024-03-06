Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

GÜNLÜK 400 GR MEYVE VE SEBZE TÜKETİLMELİ

Sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olan sebze ve meyve tüketimine dikkati çeken Çöl, şunları akardı:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği her gün çeşitli meyve ve sebzelerden en az 5 porsiyon (400g) tüketmenin kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık problemlerinin oluşumunu engellediği bilinmektedir. Ancak iyi temizlenmemiş meyve ve sebzelerin tüketilmesi fiziksel, mikrobiyal ve kimyasal tehlikeler yaratmaktadır. Bu yüzden tüketime hazır hale getireceğiniz meyve sebzeleri seçerken varsa dış kabuğunda çürük, ezik veya lekeler olmamasına dikkat edilmeli. Aynı zamanda yıkama işlemi sırasında sebze ve meyvelerin önce çürük ezik kısımları ayrılmalı daha sonrasında iyice yıkanarak tüketilmelidir."