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Haberler Yaşam Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Sebze ve meyveleri mikroptan arındırmak için alınan önlemlerden biri sirkeli suda bekletmek. Ancak uzman isimden önemli bir uyarı geldi. Sirkeli suda bekletmenin tam bir temizlik sağlamadığı ve doğru temizlenmeyen sebze ve meyveler, tüketicileri kanser gibi hastalıklarla karşı karşıya bıraktığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmenin mikropları tamamen öldürmediğini belirterek, "Bu yüzden tüm meyve ve sebzelerinizi akan suyun altında veya karbonatlı suyun içerisinde bir süre bekleterek temizleyin." dedi.

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Artan salgın hastalıklarla birlikte bağışıklığı güçlendirmek oldukça önemli bir hale geldi. Daha organik ve sağlıklı beslenmek isteyen tüketiciler meyve ve sebzelere yöneldi. Ancak doğru temizlenmeyen sebze ve meyveler, tüketicileri kanser gibi hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor.

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Lif açısından oldukça zengin olan meyve ve sebzeler, diyet listelerinin de vazgeçilmezi durumunda bulunuyor. Bağırsak sağlığı açısından da oldukça büyük öneme sahip olan meyve ve sebzeler, tarladan sofralara gelene kadar birçok işlemden geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) yaptığı araştırmalara göre besinler en iyi akan temiz suyun altında iyice ovalanarak temizlenebiliyor.

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, "Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmek, mikropları tamamen öldürmez. Bu yüzden tüm meyve ve sebzelerinizi akan suyun altında veya karbonatlı suyun içerisinde bir süre bekleterek temizleyin." uyarısında bulundu.

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

GÜNLÜK 400 GR MEYVE VE SEBZE TÜKETİLMELİ

Sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olan sebze ve meyve tüketimine dikkati çeken Çöl, şunları akardı:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği her gün çeşitli meyve ve sebzelerden en az 5 porsiyon (400g) tüketmenin kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık problemlerinin oluşumunu engellediği bilinmektedir. Ancak iyi temizlenmemiş meyve ve sebzelerin tüketilmesi fiziksel, mikrobiyal ve kimyasal tehlikeler yaratmaktadır. Bu yüzden tüketime hazır hale getireceğiniz meyve sebzeleri seçerken varsa dış kabuğunda çürük, ezik veya lekeler olmamasına dikkat edilmeli. Aynı zamanda yıkama işlemi sırasında sebze ve meyvelerin önce çürük ezik kısımları ayrılmalı daha sonrasında iyice yıkanarak tüketilmelidir."

Meyve-sebzeleri sirkeli su ile yıkayanlar dikkat!

Halk sağlığının vazgeçilmezi olan sebze-meyvenin, vücut için en az zarar yaratacak şekilde tüketilebilmesi için gerekli hijyen önlem ve uygulamalarının yapılması gerektiğini vurgulayan Çöl, sofralara gelen tüm yiyecekler için ayrı özenin gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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