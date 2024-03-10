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Haberler Yaşam Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

On bir ayın sultanı Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden birisi de fırından yeni çıkmış 'Ramazan pidesi'dir. Ramazan ayının başlaması ile birlikte dışarıdan pide almak istemeyenler evde Ramazan pidesi yapmak için kolları sıvadı. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin malzemeleri nelerdir? İşte evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

Ramazan pidenizi evde, kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik. Kendi mutfağınızda, kendi yönteminizle yapmanız sağlık açısından da oldukça önmeli. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

ÜZERİ İÇİN;

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evde pratik pide tarifi...

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.

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