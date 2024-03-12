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Haberler Yaşam Son dakika: MEB LGS kılavuzunu yayınladı! LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Son dakika: MEB LGS kılavuzunu yayınladı! LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı 2 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavının başvuru kılavuzunu yayınladı. Peki LGS başvurusu ne zaman yapılacak? LGS sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Son dakika: MEB LGS kılavuzunu yayınladı! LGS başvurusu ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2023-2024 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

3.Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2023-2024 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

4.Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği/başkonsoloslukları aracılığıyla, 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu – 2024 Sayfa | 4 belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

1. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

2. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

3. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir

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