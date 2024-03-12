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Haberler Yaşam YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

25 Şubat gerçekleşen YÖKDİL 1 sınavının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılanlar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 2024 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç ekranı...

HABER MERKEZİ
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sınava katılanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM merakla beklenen YÖKDİL 1 sınav sonuçlarını duyurdu. İşte ÖSYM YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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