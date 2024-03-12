YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sınava katılanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM merakla beklenen YÖKDİL 1 sınav sonuçlarını duyurdu. İşte ÖSYM YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.