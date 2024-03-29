9 günlük Ramazan Bayramı tatili ne zaman? 2024 bayram tatili tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Başkan Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;



Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.