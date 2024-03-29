9 günlük Ramazan Bayramı tatili ne zaman? 2024 bayram tatili tarihi...

Ramazan Bayramı 2024 ne zaman? Bayram nisanın kaçında? Bayram hangi güne geliyor? soruları merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve tatil planı yapanlar Ramazan Bayramı tarihini araştırıyor. İşte 2024 bayram tatili tarihi...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Başkan Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;
Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.
Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.
Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;
Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma