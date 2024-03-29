Kablosuz kulaklık için en iyi deneyimi seçin

Kablosuz, gürültüsüz müzik, video, ses, konuşma deneyimi sunan kulaklıklar konusundaki yarış hızlandı. Farklı renk, tasarım ve fiyatta kablosuz kulaklıklar vitrinlerde yerini alıyor. Apple Airpods ailesiyle yarini sağlamlaştırırken ekosistem üstünlüğünü ve kullanıcı deneyimini öne çıkarıyor. Samsung benzer şekilde akıllı telefondaki önceliği ve yetenekleriyle kulaklığı buluşturuyor. Sony, Anker, Beats gibi markalar da telefon ekosistemi olmasa da geliştirdikleri yeteneklerle kullanıcıların dikkatini çekecek kalite ve deneyime öne çıkmaya çalışıyor.

YAPAY ZEKA GÜNCELLEMESİ

Yeni güncellemeyle Galaxy Buds Serisi, ses kalitesini en üst düzeye çıkarmanın ötesinde, kullanıcıları Samsung'un geniş ve entegre ekosistemine daha da yakınlaştırıyor. 'Auracast' gibi ses paylaşım deneyimini yeniden şekillendiren gelişmiş yapay zeka özellikleri, teknolojinin insanları birbirine daha da yakınlaştırma misyonunu gerçekleştiriyor. Samsung'un Galaxy Buds Serisi, yeni One UI 6.1 güncellemesiyle ses teknolojisindeki sınırları zorluyor ve kullanıcılarına daha da genişletilmiş bir ses deneyimi sunuyor.

Güncelleme, saf ve berrak ses kalitesinin yanında, Samsung'un zengin ekosistemine daha entegre bir bağlantı sunuyor. Auracast özelliğiyle kullanıcılar akıllı telefonlarından tabletlerine sorunsuz bir şekilde ses paylaşabiliyorlar. Ayrıca, güncelleme Samsung akıllı telefonlarındaki gerçek zamanlı çeviri, 360 Ses ve Otomatik Geçiş özelliklerini de içeriyor. Bunlar, kullanıcılara dil engellerini aşma, etraflarını saran sarmal ses deneyimleri ve cihazlar arası akıllı geçişler sunarak, Galaxy Buds'ın üstün bir kullanım deneyimi sağlamasını garanti ediyor. Auracast, teknoloji dünyasında ses paylaşımını yeniden şekillendiren bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar sesleri telefon veya tablet gibi bir cihazdan Bluetooth üzerinden sınırsız sayıda yakındaki ses alıcısına aktarabiliyorlar. Bu, özellikle çoklu kullanıcılar için ses deneyimini paylaşma olanağı sunarak, teknolojik etkileşimi yeni bir boyuta taşıyor.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME YETENEĞİ

Anker'in Soundcore kategori markası altında sunduğu kulaklık ve hoparlörler ses deneyimi konusunda markayı öne çıkarıyor. Aradığınız özelliklere sahip kulaklık olabilir. Anker Soundcore Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık, kablosuz gürültü engelleme özelliğiyle gürültüyü yüzde 98.5'e kadar azaltarak sizi müzikle baş başa bırakıyor. 6 mikrofonu ve yapay zeka algoritması ile sesinizi yükseltirken arka plan gürültüsünü azaltan Soundcore Liberty 4 NC, bu sayede net telefon görüş- meleri yapmanıza imkan veriyor. Tek saatlik şarjla 10 saat, şarj kılıfıyla şarj edildiğinde 50 saatlik çalma süresine sahip kulaklık, 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik dinleme süresi sunuyor.

SİZE ÖZEL ÇEVİRMEN

ONE UI 6.1 güncellemesi, Galaxy Buds Serisi'ndeki kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşıyor. Bu güncelleme ile Otomatik Akıllı Geçiş özelliği, yalnızca telefon, tablet ve akıllı saat ile sınırlı olmaktan çıkıp, artık Samsung marka bilgisayarları da kapsayacak şekilde genişliyor. Bu yenilik, kullanıcıların Galaxy Ekosistem içinde daha kapsamlı ve kesintisiz bir ses deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor. Bu yeni güncelleme ile Samsung, bu özelliği Galaxy Book4 Serisi de dahil olmak üzere bilgisayarlara taşıyarak, kullanıcıların Samsung cihazlarında üstün ses özelliklerini sorunsuz bir şekilde deneyimlemelerini sağlıyor. Galaxy Buds, Galaxy S24 Serisi'nde yer alan gelişmiş gerçek zamanlı çeviri özellikleri ile entegre bir şekilde çalışıyor. Bu iş birliği sayesinde, dünya genelindeki insanlarla etkileşim kurmak her zamankinden daha kolay ve akıcı hale geliyor. Galaxy Buds ile eşleştirildiğinde, S24 Serisi'nin 'Çevirmen özelliği, konuşulan kelimeleri anında algılayıp ayrıştırarak, kullanıcıların karşılıklı konuşmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor. Kulaklıklar, çevirileri anında kullanıcıya ileterek, farklı dilleri konuşan kişiler arasında doğal ve akıcı bir diyalog kurulmasını sağlıyor. Bu, özellikle iş dünyasında, turizmde veya herhangi bir uluslararası etkileşimde devrim yaratıyor. Kullanıcılar artık karmaşık çeviri cihazlarına veya uygulamalara ihtiyaç duymadan, konuşmalarını doğrudan Galaxy Buds aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

KONFORLU ŞEFFAFLIK MODU

BEATS Fit Pro, küçük bir form faktöründe güçlü ses sunmak için tamamen yeni bir özel dönüştürücü kullanıyor; yenilikçi havalandırma sistemi ise esnek diyaframdaki tiz distorsiyonu en aza indiriyor. Beats Fit Pro'nun yeni akustik mimarisi, Beats'in özel ayarıyla bir araya gelerek, duygusal, güçlü ve dengeli bir dinleme deneyimi için frekans eğrisi boyunca etkileyici dinamik aralık ve netlik sunuyor. Üç dinleme moduyla ses deneyiminizin kontrolü tamamen kullanıcıda olmasını sağlıyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) kullanılırken, dışa bakan ve içe bakan mikrofonlar, etrafınızdaki sesler değişse bile istenmeyen ortam seslerini hedeflenen anti-gürültüyle sınırlandırmak için birlikte çalışıyor. Beats Fit Pro'nun ANC'si, uyum ve hareketteki farklılıkları hesaba katacak şekilde saniyede 200 defaya kadar gerçek zamanlı olarak sürekli uyum sağlıyor. Çevrenizdeki dünyayı duymaya ihtiyaç duyduğunuzda, her iki kulaklıktaki 'b' düğmesine basarak kolayca Şeffaflık moduna geçiyorsunuz. Hem ANC hem de şeffaflık kapatıldığında uyarlanabilir EQ etkinleştiriliyor. Apple'ın hesaplamalı sesiyle desteklenen, her kulaklıkta bulunan içe bakan mikrofon, duyduğunuz sesi dinliyor ve frekansları kulağınızın şekline göre otomatik olarak ayarlıyor.

KULAĞINIZI SARIYOR

HUAWEI FreeClip, tek seferde 8 saat müzik çalma veya şarj kutusuyla 36 saate kadar müzik çalma ile uzun pil ömrü sunuyor. Bu, kulaklıklarını uzun süre takması gerekenler için daha da önemlidir; ofiste arka arkaya görüşmelerin yapıldığı tam bir iş günü ve 4 saatlik uzun bir maratonun iki katı kadar uzun bir süre. FreeClip, kulak kanalını kapatmayan yenilikçi açık kulak klipsi tasarımıyla sadece rahat bir kullanım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların trafik sesleri gibi ortam seslerine karşı durumsal farkındalığını koruyarak spor ve açık havada egzersiz için daha uygun hale getiriyor. HUAWEI FreeClip ayrıca suya, toza ve tere dayanıklılık için IP54 derecesine sahiptir. Bu da kulaklığı, fiziksel aktiviteler sırasında mükemmel bir seçim haline getiriyor. Ses bastırma kanalı rüzgar gürültüsünü azaltmaya yardımcı olarak kullanıcıların bisiklet sürerken veya camlar açıkken araç kullanırken bile rahatça arama yapabilmelerine yardımcı oluyor. TWS kulaklıkların ortak zorluklarından biri, sol-sağ kulaklıklar arasında tutarsız ses deneyimine veya kulak ile kulaklık arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan potansiyel rahatsızlığa neden olan durumlardır. Bu rahatsızlığa son vermek için HUAWEI FreeClip, sol ve sağ kulak arasında ayrım yapmayan sektörün ilk açık kulak tasarımlı kulaklıklarını sunuyor. Akıllı Aşınma Algılama teknolojisi, kulaklıkların tam tersi yerine kullanıcıların konforuna ve rahatlığına uyum sağlamasını sağlayarak daha sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi yaratıyor.